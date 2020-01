PANIKA NA KRUZERU! Oko 6.000 ljudi zarobljeno na brodu gde se sumnja da ima zaraženih korona virusom

Za dvoje putnika na kruzeru blizu obala Italije se strahuje da su zaraženi korona virusom, pa je oko 6.000 putnika i članova posade ostalo zarobljeno na brodu.

Italijanski kruzer "Costa Smeralda" zadržan je u Ćivitavekija blizu Rima, dok se testovi vrše na kineskom paru sa groznicom i drugim simptomima koronavirusa.

Izveštaji u Italiji kažu da bračni par iz Hong Konga testiraju na brodu stručnjaci iz rimske bolnice "Spalancani", specijalizovane za zarazne bolesti.

Izolovani su u bolničkom odeljenju na brodu kojim upravlja linijska kompanija "Costa Crociere". Par navodno ima groznicu i probleme sa disanjem, oba simptoma smrtonosnog virusa nalik gripu.

Nikom od 6.000 putnika i posade nije dozvoljeno da napuste brod dok se vrše medicinski pregledi, rekao je portparol kompanije.

Coppia di cinesi con febbre alta su nave crociera a #Civitavecchia, bloccati seimila passeggeri: sospetti per #Coronavirus, in isolamento nell'ospedale di bordo, raggiunti dai medici dello#Spallanzani per realizzare i test#ioseguoTgr @TgrRaiLazio pic.twitter.com/ZOZXihg3G6