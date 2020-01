SZO DONELA ODLUKU - Proglašena globalna vanredna situacija zbog koronavirusa (FOTO)

Svetska zdravstvena organizacija je proglasila vanrednu situaciju na međunarodnom nivou nakon što se broj slučajeva obolelih od koronavirusa za nedelju dana više nego deset puta povećao.

Podsetimo, broj preminulih od posledica koronavirusa u Kini danas je porastao za 38 i iznosi ukupno 170, saopštila je Nacionalna zdravstvena komisija.

"Over the past few weeks, we have witnessed the emergence of a previously unknown pathogen, which has escalated into an unprecedented outbreak, and which has been met by an unprecedented response"-@DrTedros #2019nCoV pic.twitter.com/cTLWFvM6Z8