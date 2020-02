Kurc preti vetom na budžet

Austrijski kancelar Sebastijan Kurc preti vetom ako Evropska komisija bude insistirala na svom predlogu da države članice moraju plaćati u budžet Unije 1,11 odsto svog BDP-a.

Kurc je za austrijski radio "Oe1" rekao da Evropska komisija, ako bude podnela takav predlog, neće dobiti podršku Beča, a smatra da to neće učiniti ni druge zemlje "neto uplatnice".

-Za nas je neprihvatljivo tih 1,11 odsto. Stavićemo veto - jasno je poručio austrijski kancelar.On je istovremeno ukazao da se još vode pregovori i da se nada da će biti dat novi predlog koji bi bio prihvatljiv.

Za 20. februar zakazan je vanredni samit EU o finansijskom okviru za period od 2021. do 2027. godine.Više država "neto uplatnica", to jest one koje uplaćuju više nego što dobijaju iz budžeta Unije, žele da ostane "članarina" na jedan odsto BDP-a, ali Evropska komisija predlaže 1,11 odsto, a Evropski parlament zahteva čak 1,3 odsto.