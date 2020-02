Detalji pucnjave u univerzitetskom kampu: Dve žene UBIJENE, povređen DVOGODIŠNJI DEČAK (FOTO)

Povređeni dečak, koji ima dve godine, je u stabilnom stanju i nalazi se u lokalnoj bolnici, rekao je šef policije u Univerzitetu A&M u Komersu, u Teksasu. On nije izneo više detalja.

BREAKING: Another shooting reported today this time at Texas A&M University-Commerce campus. #shooting This comes after six shot this morning on a Greyhound bus in CA. 2020 Gun Violence Stats: • 3.5k dead • 2.4k injured • 27 mass shootings https://t.co/YPvE7Egwdl

Žrtve su pronađene nakon što je policija dobila poziv studenta oko 10.30 po lokalnom vremenu.

Posle pucnjave studentima i zaposlenima upućena je preporuka da ne izlaze iz svojih prostorija, a časovi su otkazani.

Pucnjava je poslednja u talasu nasilja koje je povezano sa vatrenim oružjem u kampusima i školama u SAD.

TRAGIC: Two people are dead and a third person is wounded after a shooting in a Texas A&M University-Commerce residence hall.



Thanks to @GovAbbott and @NRA lobbyists, knives, swords and pellet guns not allowed in Texas dorms, but real guns are. #txlege https://t.co/l8UhB2ygzb