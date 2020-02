Raste broj pacijenata koji su se oporavili od koronavirusa - Ukupno 475 ljudi otpušteno iz bolnice (VIDEO)

Ukupno 475 pacijenata do nedelje je otpušteno iz bolnice nakon oporavka, saopštili su u ponedeljak kineski zdravstveni zvaničnici.

Prvi pacijent u gradu Suining na jugozapadu kineske provincije Sečuan oporavio se od virusa u ponedeljak, čime je ukupan broj otpuštenih iz bolnice nakon oporavka u toj provinciji porastao na 13.

20 patients recovered from coronavirus in Wuhan on Friday. #coronavirus #coronavirusoutbreak #china

