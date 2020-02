Broj obolelih na kruzeru kod Japana porastao na 61 - Testiranje na koronavirus se nastavlja (VIDEO)

Još 41 osoba na kruzeru usidrenom u Japanu obolela je od novog koronavirusa, tako da je ukupan broj obolelih porastao na 61, javio je Rojters.

Stotine putnika zatvoreni su u svojim kabinama, a testiranje na koronavirus se nastavlja, javlja Rojters.

BREAKING: Japan finds 41 more coronavirus cases from cruise ship off Yokohama. That brings the total of people infected on the ship to at least 61.

Kruzer Diamond Princes sa oko 3.700 ljudi među kojima ima i srpskih državljana nalazi se u dvonedeljnom karantinu od dolaska u japansku luku Jokohama u ponedeljak pošto je kod jednog putnika koji se iskrcao u Hongkongu dijagnostikovan virus.

Poslednji testovi urađeni kod 273 ljudi koji su ili pokazivali simptome ili su bili u bliskom kontaktu sa onima koji to jesu, pokazuju da je 61 osoba zaražena, saopštilo je japansko ministarstvo zdravlja.

Japan. Diamond Princess currently held under quarantine at Yokohama port, after somebody who got off the cruise ship in HK on Jan 25 developed symptoms of #coronavirus 6 days later



Via YT

Od 41 novih slučajeva, 21 su Japanci, rekao je ministar zdravlja Kacunobu Kato na konferenciji za novinare.

251 Canadians are among the cruise ship passengers quarantined off the coast of Japan after a coronavirus outbreak on board.

Novi testovi biće izvedeni ako se simptomi pojave kod drugih putnika.Novi pacijenti biće prebačeni u bolnice u Tokio i susedne gradove.