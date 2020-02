POGLEDAJTE ŠOK SNIMKE IZ KINE: Žena jauče i vrišti dok je zatvaraju u metalnu kutiju, porodicu gotovo na silu izvlače iz kuće...

Kineski potpredsednik Vlade prošle nedelje naredio je vlastima u Vuhanu da sve potvrđene i potencijalne zaražene koronavirusom, one sa kojima su imali kontakt i one koje imaju groznicu stave u karantin.

Šokantni snimci na društvenim mrežama zabeležili su horor, strah i bes kineskih državljana dok ih stavljaju u karantin zbog naglog širenja koronavirusa, piše Dejli mejl.

Na jednom snimku čuje se vrištanje žene koju su zvaničnici stavili u metalnu kutiju kako bi je odveli u izolaciju.

Na snimku koji je postao viralan na Tviteru i Jutjubu vide se muškarac i žena dok ih vode do metalne kutije, koja se nalazi u gepeku kamiona.

A couple work up courage to get shipped away in a giant metal box...to be shipped off to somewhere, they dont even know. You can see it in their body language, they are terrified #coronavirus #CoronavirusOutbreak #Wuhan #coronaviruschina pic.twitter.com/Ta2lh10vhf