PUCNJAVA U NOĆNOM KLUBU - Jedna osoba ubijena, četiri ranjene (FOTO+VIDEO)

U pucnjavi u Hartfordu ubijen je 28-godišnji mladić, a ranjene su dve žene i dva muškarca, izjavio je zvaničnik lokalne policije Pol Sisero.

Dvoje ranjenih su operisani i njihovo stanje je stabilno. Policija je pozvana oko 1.30 po lokalnom vremenu, a kada su stigli iz noćnog kluba je bežala gomila ljudi.

- Svi su počeli da se guraju da bi pobegli od pucnjave - rekao je Sisero.

