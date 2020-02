Tramp postavio Grenela na čelo svih obaveštajnih službi

"Zadovoljstvo mi je da objavim da će naš veoma poštovani ambasador u Nemačkoj Ričard Grenel postati vršilac dužnosti direktora Nacionalne obaveštajne službe. Rik je predstavljao našu zemlju izuzetno dobro i radujem se što ću raditi sa njim", napisao je Tramp na svom Tviter nalogu.

Predsednik SAD je zahvalio dosadašnjem vršiocu dužnosti direktora obaveštajne službe Džou Megvajeru koji je na toj funkciji bio od avgusta.

Grenel će biti nadležan za 17 obaveštajnih agencija SAD, među kojima su CIA, FBI, Vojno obaveštajna agencija, NSA...

I am pleased to announce that our highly respected Ambassador to Germany, @RichardGrenell, will become the Acting Director of National Intelligence. Rick has represented our Country exceedingly well and I look forward to working with him. I would like to thank Joe Maguire....