Majka objavila snimak UPLAKANOG SINA (9) koji govori da će se UBITI zbog maltretiranja u školi - Slavni glumci uradili nešto o čemu BRUJI SVET (VIDEO)

Glumac Hju Džekmen (51) poslao je poruku javnosti u kojoj podržava devetogodišnjeg dečaka, koji na snimku uplakan priča kako želi da se ubije zbog maltretiranja u školi.

Kvajden Bejls ima samo devet godina i snimala ga je majka, slomljena i u suzama, dok je on opisivao kako su ga zlostavljali u školi, pišu strani mediji.

Dečakova majka Jaraka objavila je potresan snimak na društvenim mrežama u želji da se zaustavi ovaj vid nasilja. Video je zatim postao viralan, a hiljade ljudi javno je podržalo nesrećnog dečaka koji živi u Kvinslendu u Australiji, a koji je patuljastog rasta.

- Želim da se ubijem. Želim sad da umrem! Želim neko da me ubije! - govorio je mališan u suzama tražeći nož, dok ga je majka snimala i pustila užvio na Fejsbuku.

- Ovo je ono što nasilje radi. Želim da ljudi znaju koliko nas ovo povređuje kao porodicu, želim da stavim do znanja šta proizilazi iz je*enog nasilja! Želela bih da mogu da snimim svaki trenutak kad smo u javnosti kako bi ljudi videli, jer ovo se svakog užasnog dana dešava. Nova epozoda, novo nasilje... Pokušavamo da budemo jaki koliko god je moguće, ali ovo...ovo je dokaz kako nasilje utiče na 9-godišnje dete koje samo želi da ide u školu. Ovo je ono što čini ljudima - govorila je dečakova majka dok je snimala.

- Osećam da sam zakazala kao roditelj, osećam da je ceo sistem zakazao. Svakog dana se ovo dešava, muka mi je više...

- Svakog je*enog dana! Izgubićemo još jedno dete koje će izvršiti samoubistvo zbog nasilja - poručila je majka dečaka.

Snimak je pregledan više od 10 miliona puta, a slavni Džekmen je putem Tvitera poručio malenom da ima prijatelja u njemu.

- Kvajden, jači si od svojih vršnjaka i šta god da se desi, imaš prijatelja u meni. Molim vas, budimo pažljivi jedni prema drugima - nasilje nije u redu - poručio je glumac.

- Život je dovoljno težak, zato zapamtimo, svaka osoba koja stoji ispred nas suočava sa se sa nekom bitkom, zato samo budite ljubazni - dodao je.

Pored njega, oglasio se i Džefri Din Morgan, takođe poručivši Kvajdu da nije sam.

- Ne znam tvoje ime, ne znam ni ime tvoje majke, ali sam video tvoj video. Želim da znaš da imaš prijatelje. Ja sam ti prijatelj. Još me nisi upoznao, ali uskoro ćemo to promeniti. Tvoja mama mi može poslati poruku. Tu smo i čuvamo ti leđa. Moraš da znaš da će biti bolje. Deca umeju da budu užasna i to boli, ali biće bolje. Obećavam da hoće. U redu? Pošaljite mi poruku - poručio je Morgan.