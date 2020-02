"Započeli smo operacije u Siriji" Erdogan zatražio HITAN RAZGOVOR SA PUTINOM!

- To što se dešava u Idlibu može se opisati pomoću reči "rat". Već smo počeli tamo svoje operacije - precizirao je Erdogan.

On je dodao da će danas razgovarati telefonom sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom o situaciji u Siriji, kao i da će akcije Turske u Idlibu zavisiti od rezultata tog telefonskog razgovora.

- Danas ću razgovarati sa Putinom oko 16 časova (po srednjoevropskom vremenu). Diskutovaćemo o svemu što se događa u Idlibu. Rezultati tog razgovora će odrediti ponašanje Turske. Nećemo napustiti svoje položaje u Siriji, dok tamo traje nasilje snaga sirijske vlade - rekao je Erdogan.

Prema njegovim rečima, tokom operacija u Idlibu, koje su se odvijale uz podršku oružanih snaga Turske, navodno je likvidirano oko 150 sirijskih vojnika, uništeno je 12 tenkova, tri oklopna vozila i 14 protivvazdušnih sistema.

Podsećamo, situacija u Idlibu je poslednjih dana dramatično eskalirala, i više puta je dolazilo do razmene vatre između sirijskih i turskih vojnika. U tim čarkama je bilo i mrtvih, a danas su "pobunjenici" koje podržavaju Turci čak i gađali ruske avione raketnim bacačima koje do sada nisu imali u svom arsenalu, a za koje se pretpostavlja da su ih dobili od svojih saveznika.

Rat u Siriji

Građanski sukob u Siriji traje od 2011. godine. 2014. godine počela je vojna intervencija Sjedinjenih Američkih Država i njenih saveznika koji svoje operacije protiv IS regionu sprovode bez poziva Damaska i odobrenja Ujedinjenih nacija. Vašington podržava tzv. umerenu opoziciju i zalaže se za smenu vlasti u Siriji. Rusija, sa svoje strane, na poziv lidera države Bašara Asada, od 2015. godine sprovodi vojnu operaciju u bliskoj saradnji sa vladinim trupama. Moskva je 2017. objavila o porazu IS i početku povlačenja svojih jedinica sa teritorije Sirije. Krajem 2017. godine objavljena je pobeda nad terorističkom grupom IS u Siriji i Iraku. U nekim delovima zemlje nastavlja se čišćenje terorista. Trenutno su u prvom planu političko rešavanje krize, obnova Sirije i povratak izbeglica.