U desetak italijanskih gradova zatvorene sve radnje

Prvobitan nalog koji je izdao ministar zdravlja obuhvatao je 10 gradova oko Lodija, jugoistočno od Milana, ali su pojedini gradovi van tog područja, kao što je Kremona, uveli sopstvene restrikcije, prenosi AP.

Vlasti su pozvale građane da ostanu mirni, nakon što je u Italiji potvrđeno 30 slučajeva koronavirusa, od kojeg su preminule dve osobe.

