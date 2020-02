Tramp doputovao u Indiju sa Melanijom - Dvodnevna poseta znak sve bližih interesa (FOTO+VIDEO)

Tramp je u Indiju doputovao u pratnji supruge Melanije, a dočekao ih je indijski premijer Narendra Modi, prenosi Rojters.

Indija i SAD imaju bliske političke i bezbednosne veze, a Trampova dvodnevna poseta je znak njihovih sve bližih interesa, smatraju zvaničnici.

Welcome to India @realDonaldTrump pic.twitter.com/EOweSVwnXG

Prema planu, veliki prijem za Trampa biće priređen na stadionu za kriket pred 110.000 građana, koji su se već okupili na njemu, a mnogi od njih nose bele kačkete na kojima piše "Namaste Tramp" ili kartonske maske sa likom američkog predsednika.

Pre nego što je sleteo, Tramp je na Tviteru na Hini jeziku napisao "spremni smo za Indiju, na putu smo, srešćemo se sa svima za nekoliko sati", a Modi mu je odgovorio sa "Gost je Bog".

President Trump & First Lady Melania Trump remove their shoes & spin the Charkha at Sabarmati Ashram in India as children sing pic.twitter.com/oliOBIqCJy