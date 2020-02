PUCNJAVA U FABRICI PIVA U MILVOKIJU: Bivši radnik UBIO NAJMANJE DVOJE! Više ljudi je ranjeno, a specijalne jedinice drže ceo kvart POD BLOKADOM (VIDEO)

U postrojenju za proizvodnju piva "Miller Coors Brewing Company" u Milvokiju, u Minesoti, došlo je do pucnjave.

Kako prenose strani mediji, najmanje dve osobe su ubijene i još nekoliko je ranjeno. Napadač je, prema pisanju lokalnih medija, "neutralisan".

Napadač je, prema izvorima iz policije, bivši zaposleni u fabrici koji je dobio otkaz.

Policija je na licu mesta i apelovala je na građane preko Tvitera da se oblast oko fabrike raščisti.

MPD is investigating a critical incident in the 4000 block of W. State Street. Please stay clear of the area at this time.