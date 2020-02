Šef SZO: Epidemija na odlučujućj tački, nije vreme za strah

- Virus ima potencijal pandemije - rekao je generalni direktor SZO, a prenosi Rojters.

Gebrejesus je naglasio da "ovo nije vreme za strah".

"Fear and panic doesn’t help.



People can have concerns and rightly so.



People can be worried and rightly so.



The most important thing is to calm down and do the right things to fight this very dangerous #coronavirus"-@DrTedros #COVID19