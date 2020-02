PAS ZARAŽEN KORONAVIRUSOM - Kućni ljubimac u izolaciji!

Radi se o psu koji je kućni ljubimac, a kod koga je pronađen "niži nivo" virusa, navodi se u izjavi gradskog odeljenja za poljoprivredu i ribarstvo.

Oni nisu izneli više detalja, sem da će biti izvršena dodatna ispitivanja kako bi se utvrdilo da li je pas zaista zaražen ili je samo prenosilac preko usana i njuške.

⚠️BREAKING:#HK, A #Dog living in the home with a #coronavirus patient has been tested weak POSITIVE of #COVID2019



Dog can carry the virus now! But this dog is not associated with any symptoms.