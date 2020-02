EPIDEMIJA U BROJKAMA - Od koronavirusa obolelo više od 83.000 ljudi, umrlo više od 2.800

U poslednja 24 časa, prvi slučajevi zaraze zabeleženi su u Holandiji, Belorusiji, Litvaniji, Nigeriji i Novom Zelandu.

Južna Koreja je danas objavila da je broj slučajeva u toj zemlji povećan za 571 u odnosu na juče i da je ukupno zaraženo 2.337 osoba, od kojih je 13 umrlo. Najveći broj novoobolelih u Južnoj Koreji je u gradu Daegu na jugoistoku zemlje i okolnim oblastima.

Kina je prijavila 327 novih slučajeva i 44 smrtna ishoda od bolesti nazvane Kovid-19, čime je nastavljen trend smanjivanja obolelih i umrlih u epidemiji novog koronavirusa. Od toga je u Vuhanu, gradu najteže pogođenom epidemijom, zabeleženo 313 obolelih i 28 umrlih.

7 countries have reported #COVID19 cases for the first time in past 24h. My advice to these countries is to move swiftly.

If you act aggressively now, you can contain the #coronavirus. You can prevent people getting sick & save lives. https://t.co/svrETb4DBc