ITALIJANSKA DOKTORKA OTKRILA ISTINU O KORONAVIRUSU: Evo koliko je zaista opasan i ima li razloga za paniku!

Italija je uvela stroge mere zbog širenja "epidemije“ koronavirusa Covid 19.

"Crveni“ gradovi su pod budnim okom policije, karabinjera, čak i vojske, što su u Italiji prizori koji su se mogli videti davnih ’70-ih, za vreme crvenog i crnog terora takozvanih "Olovnih godina“.

Ekonomske aktivnosti zemlje sa 140 odsto duga BDP-a strmoglavo pada i situacija se ne smiruje.

Đovani Maga, direktor Instituta za molekularnu genetiku Nacionalnog istraživačkog veća u Paviji, komentarisao je za agenciju AGI najveće istraživanje sprovedeno u Kini na novom koronavirusu.

- Prva velika klinička studija koja se odnosi na morbiditet, dakle relativni intenzitet simptoma i letalnost virusa, potvrđuje sliku koja je već definisana poslednjih sedmica i suočeni smo sa infekcijom koja u 80 odsto slučajeva izaziva blage simptome, a otprilike 95 odsto ljudi oporavlja bez ozbiljnih komplikacija - rekao je dr Đovani Maga.

- Podaci nam govore da samo ograničen broj ljudi može imati smrtonosne posledice, posebno ako govorimo o starijim osobama ili onim sa zdravstvenim problemima kao što su hronične kardiovaskularne bolesti - objašnjava Maga.

- Naizgled visoka smrtnost u provinciji Hubei, posebno u gradu Vuhanu, verovatno zavisi od poteškoća, posebno u ranim fazama epidemije, u pružanju pravovremene i adekvatne pomoći svim slučajevima koji su se prijavili - nastavlja lekar s kojim je razgovarala agencija AGI.

Virolog zaključuje svoj komentar tako što umanjuje opasnost od virusa.

- S druge strane, kao što je slučaj s drugim pokrajinama, upravljanje ozbiljnim slučajevima omogućilo je smanjenje stope smrtnosti na nivo od 0,1 do 0,3 odsto, potvrđujući ponovo da je to zarazna bolest koja može dati ozbiljne posledice, ali u samo u određenoj grupi ljudi, dok ogromna većina ljudi ne doživi nikakve ozbiljne patologije i samim tim dođe do izlečenja - zaključio je dr Đovani Maga.

Javnost pokušava da umiri i primarijus Maria Rita Hismondo, direktorka odeljenja za mikrobiologiju, virologiju i dijagnostiku biološkog stanja u referentnom centru za zarazne bolesti u Lombardiji .

Na svom Fejsbuku ona je napisala: “Moja jutarnja beleška. Naša laboratorija već celu noć izbacuje testove. Uzorci stalno dolaze. Meni sve ovo liči na ludilo. Zamenili su infekciju tek nešto ozbiljniju od gripa za smrtonosnu pandemiju. Nije baš tako. Pogledajte brojeve. Ovo će ludilo jako boleti, posebno sa ekonomskog stanovišta. Moji anđeli su iscrpljeni. Trčim da im odnesem doručak. Danas će moja nedelja proteći u bolnici. Molim Vas, stišajte tonove! Neka Vam je radosna nedelja!“

Nakon sat vremena, glavna doktorka pomenutog odeljenja je objavila drugi post, jednako snažan apel, kako bi se izbjegao nepotreban alarmizam.

- Čitajte! Nije pandemija! U prošloj nedelji smrtnost od gripa u Italiji je bila 217 umrlih dnevno! Od koronavirusa 1- napisala je dr. Maria Rita Hismondo.