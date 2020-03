Situacija sa migrantima se ne smiruje: Grčka vojska se grupisala na granici, poneli ograde i BOJEVU MUNICIJU (FOTO)

Turska je nakon zaoštravanja situacije u sirijskom Idlibu saopštila da više ne može da zadržava talas izbeglica i otvorila svoje granice sa EU, kuda je zatim krenulo više hiljada migranata. Za tri dana Grčka je zabeležila oko 20.000 pokušaja prelaska granice, gde se nalazi na stotine policajaca i vojnika.

Ranije je šef diplomatije Grčke Nikos Dedias izjavio da Turska vodi kampanju dezinformisanja i govori o desetinama hiljada migranata koji su ušli u Grčku što nije tačno. Ministar policije Turske Sulejman Sojlu je saopštio juče da je granicu prešlo više od 76.000 migranata.

Ministarstvo odbrane Grčke je objavilo da će grčka vojska nastaviti da održava velike vojne vežbe na samoj granici sa istočnim susedima, u provinciji Evros.

Just in: Live fire exercises in border regions (Evros, islands) extended for second day. #Greece #Turkey pic.twitter.com/qiqwfZK2B5

Meštani te oblasti su na društvenim mrežama podelili fotografije vojnih jedinica koje se grupišu između Nea Vise i Kastanjesa.

Ongoing patrols along the #Evros land border. We witnessed locals and military forces mobilizing. Greek authorities said “24,203 attempts to illegally enter Greece have been stopped since 06:00 Saturday morning”. @vicenews pic.twitter.com/J9bKsEfk5m