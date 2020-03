NOVI ŠOK SNIMAK IZ GRČKE: Obalska straža OTVORILA VATRU NA MIGRANTE! Pucaju na njihov čamac u znak upozorenja (VIDEO)

Snimak, koji je objavio Skaj njuz, koji tvrdi da su ga dobili od turskih vlasti, preneli su i drugi svetski mediji.

Na snimku se vidi da je jedan pripadnik obalske straže pucao u vodu pored migrantskog čamca.

Snimak prikazuje i kako se gumeni čamac približava brodu, dok ga jedan od članova grčke posade udara štapom.

Podsetimo, juče se pojavio snimak koji ne ni ide grčkim policajcima u prilog, jer se vidi upucani Sirijac koji je pokušavao da pređe granicu. Grčki zvaničnici su potom saopštili da je snimak lažan i da "mediji ne treba da nasedaju na tursku propagandu".

WARNING - GRAPHIC CONTENT



Greek border police shot a refugee dead at the border.



They have been deploying soldiers to the border to counter civilian refugees for days

