EU preleće grčko-tursku granicu! Šalju vojsku, avione i brodove

Ursula von der Lajen obratila se novinarima pritom istaknuvši da se grčke vlasti suočavaju sa teškim zadatkom.

"Grčke brige su i naše brige. Ovo nije samo grčka nego EU granica. Danas sam ovde kao Evropljanka. Želim izraziti i saosećanje prema migrantima", dodala je.

Ona je izrazila spremnost EU da pomogne Grčkoj u sprečavanju daljeg prodora migranata.

"Želim reći da smo solidarni s Grčkom. U potpunosti sam spremna pomoći grčkim vlastima. Fronteks je spreman poslati na granicu svoj tim, jedan brod i šest patrolnih brodova, tri helikoptera, jednu letelicu, 100 službenika na granice. 700 miliona evra smo spremni izdvojiti za pomoć odbrane granice Grčkoj. Iskoristiće se za uspostavljanje infrastrukture. Treće, radimo po zahtevu primljenom od Grčke koja može očekivati i medicinske zalihe i pomoć", rekla je Lajenova.

Istakla je da migranti nisu problem samo Grčke nego i čitave Evrope.

"Ovo nije samo grčki problem, nego i problem EU koji ćemo rešavati zajedno. Oni koji pokušaju razjediniti Evropu će se razočarati. Držaćemo se zajedno i pobedićemo. Turska nije neprijatelj, a ljudi nisu sredstvo do cilja. Toga se svi moramo setiti u nadolazećim danima. Zahvaljujem Grčkoj koja je štit Europe", zaključila je.

Starting my visit to #Greece to assess efforts to protect the border. Flying along the Evros river to inspect the situation on the Greek-Turkish border along with 🇬🇷 PM @kmitsotakis, @EP_President David Sassoli, @eucopresident Charles Michel and 🇭🇷 PM @AndrejPlenkovic. pic.twitter.com/CFboLsSUsr