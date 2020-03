Zabeležen prvi slučaj koronavirusa u Vatikanu - Zaražen pripadnik medicinskog osoblja

Portparol Vatikana Mateo Bruni rekao je da je slučaj otkriven juče i da su ambulantne službe u klinikama u Vatikanu zatvorene, kako bi bile sterilisane.

🔴BREAKING NEWS: COVID-19: The Vatican confirms its first case of COVID-19. #CoronavirusOutbreak #COVIDー19 #coronavirus pic.twitter.com/xSgJliTVMp