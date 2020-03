ITALIJA TONE U HAOS!? Pobuna u zatvorima zbog koronavirusa, sukoba ima svuda, stražari uzeti za taoce (VIDEO)

Šef italijanske uprave za zatvore Francesco Basentini rekao je da su tri zatvorenika umrla u pobuni u zatvoru u severnom gradu Modena, a da su trojica preminula pošto su bili prebačeni iz zatvora.

Italy coronavirus lockdown sees six prisoners killed and 50 inmates on the run after riots at twenty-seven prisons https://t.co/GK5qQJLxym