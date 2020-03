Kada su upali unutra, nisu mogli da veruju KOGA VIDE! POLICIJA U ITALIJI UGLEDALA ČUDNU STVAR U NAPUŠTENOM OBJEKTU

Italijanski bos uhvaćen je van kućne izolacije koja je naređena zbog koronavirusa. S obzirom na to da na ulicama nije bilo ljudi, on je uočen zahvaljujući dimu cigarete koji je policajcima bio sumnjiv.

Kordi je bio u begu od agusta meseca i veruje se da je mesecima živeo u nepuštenom objektu. Policija je verovala da se krije nedaleko od teritorije svoje bande.

