Bombaški napad na Tajlandu - Povređeno najmanja 20 osoba (VIDEO)

Do napada je došlo dok su stotine lokalnih zvaničnika i muslimanskih sveštenika razgovarale o borbi protiv COVID-19, prenosi AP.

Na jugu Tajlanda je muslimanska separatistička pobuna od 2004. dovela do smrti oko 7.000 civila, vojnika, vladinih radnika i pobunjenika.

Tri južne pokrajine su jedine sa muslimanskom većinom u pretežno budističkom Tajlandu.

🇹🇭 The car bomb attack took place on Tuesday around 10.30 am in front of The Southern Border Provinces Administrative Center in Yala province, southern #Thailand. At least 18 injuries are reported. At the time of the accident, the officials were in the meeting of #COVID19. pic.twitter.com/j7g02NstCI