Britanska kraljica Elizabeta Druga danas se u retkom televizijskom obraćanju obratila svojim sunarodnicima u jeku pandemije koronavirusa i poručila im da joj se suprotstave sa odlučnošću i da će je pobediti.

"Zajedno se suočavamo sa ovom bolešću... i ako ostanemo ujedinjeni i odlučni mi ćemo je savladati," rekla je kraljica u govoru unapred snimljenom u dvorcu Vindzor i emitovanom danas u trenutku kada je od koronavirusa umrlo gotovo 5.000 ljudi u zemlji.

"Pobedićemo i ta pobeda će biti pobeda svakog od nas", rekla je ona.

"We will be with our families again.

We will meet again."

Tough times ahead, but HM is certainly a symbol of, despite any personal politics, what is really good about our great nation.

Stay at home.

Look after your loved ones.

Protect our protectors.#ThankYouNHS#QueensSpeech pic.twitter.com/8475B2yLh0 — John Nichol (@JohnNicholRAF) 05. април 2020.

Rekla je da su se Britanci sukobljavali sa izazovima i ranije ali da je ovaj različit, da se ovog puta pridružuju svim nacijama širom sveta u zajedničkom poduhvatu, koristeći velike napretke nauke i instiktivnu saosećajnost da se izleče.

Kraljica se zahvalila celokupnom zdravstvenom osoblju koje se bori protiv pandemije KOVID19 i Britancima koji ostaju kod kuće da bi izbegli širenje virusa.

"Želim da se zahvalim svima koji su u prvoj liniji, u sistemu javnog zdravstva NHS i svim drugim negovateljima, rekla je kraljica, kao i "svima vama koji ostajete u kući i tako pomažete da se zaštite najosetljiviji".

I’m not a monarchist but I believe we are so bloody fortunate to have HM the Queen as our head of state.

In 3 minutes she conveyed more calm & hope than all the nonsense Trump & Boris have said in 3 months. What a class act she is! #GodSavetheQueen#QueensSpeech pic.twitter.com/qz9EbC9aHW — Gerry Stergiopoulos (@GerryGreek) 05. април 2020.

Zahvalila se i radnicima i rekla da svaki sat rada dovodi zemlju bliže povratku na normalnija vremena.

Ona je govorila o tome kako će istorija gledati na ovaj trenutak.

"Nadam se da će u godinama pred nama svako moći da bude ponosan na način reagovanja na taj izazov. A oni koji dolaze za nama reći će da je ova generacija Britanaca bila jaka kao i svaka druga", rekla je britanska kraljica.

Rekla je da kvaliteti samodiscipline, dobronamerne odlučnosti i drugarstva uvek karakterisao zemlju.

Nacionalni atributi koje je kraljica izabrala da istakne u svom govoru nisu ratoborni ili agresivni, navodi Bi-Bi-Si (BBC).

Great to see so many people turning out to watch the Queen on the big screen.#QueensSpeech pic.twitter.com/FKK35DUuMn — Eddie Longbridge (@EddieLongbridge) 05. април 2020.

"Ponos onoga ko smo nije u našoj prošlosti, ona definiše našu sadašnjost i našu budućnost," rekla je kraljica.

Pohvalila je novo nacionalno okupljanje i dala nadu da će i ovaj izazov proći.

"Iako ćemo možda morati da izdržimo još, treba da nađemo utehu u tome da će bolji dani doći. Bićemo ponovo sa svojim prijateljima, bićemo sa svojim porodicama, sastajaćemo se ponovo", rekla je ona.

Kraljičino današnje obraćanje naciji je tek četvrto od početka vladavine u februaru 1952. godine što ukazuje na ozbiljnost ovog trenutka.

Kraljica se sa svojim suprugom princom Filipom zbog epidemije povukla u dvorac Vindzor. Oni koji su stari 93, odnosno 98 godina, su deo populacije koji je u rizičnoj starosnoj dobi zbog koronavirusa.