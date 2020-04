NA OVOM MESTU SE ZARAZIO BRITANSKI PREMIJER? Snimak Borisa Džonsona iz jedne lokalne radnje postao popularan na društvenim mrežama (VIDEO)

Britanski premijer Boris Džonson nalazi se i dalje na intezivnoj nezi, njegovo stanje se popravlja i on može da sedi na krevetu, izjavio je danas britanski ministar finansija Riši Sunak.

Sumnja se da se premijer zarazio kupujući u jednoj, lokalnoj prodavnici. Na društvenim mrežama pojavio se snimak upravo iz te kupovine, koji je postao popularan za kratko vreme.

