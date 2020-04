Škole u Njujorku biće zatvorene do kraja školske godine

U Njujorku će škole ostati zatvorene do kraja školske godine zbog pandemije korona virusa, izjavio je danas gradonačelnik Njujorka Bil de Blazio.

"To što vam moram reći da ne možemo da otvorimo škole do kraja školske godine, bolno je, ali mogu reći da je to ispravno", rekao je De Blazio na konferenciji za novinare.

Gradonačelnik je 16. marta naložio zatvaranje javnih škola kako bi se sprečilo širenje korona virusa, a prvobitno je planirano da se one ponovo otvore 20. aprila.

On je danas, međutim, istakao da je ubrzo postalo jasno da nije realno ostvariti taj cilj u jJujorku kao žarištu korona virusa u SAD, prenosi Rojters.

U Njujorku, prema podacima objavljenim u petak, ima više od 94.000 zaraženih, a do sada je od posledica korona virusa preminulo skoro 5.500 ljudi.

U SAD je više od pola miliona ljudi zaraženo korona virusom, 503.177, dok je 18.761 osoba preminula, pokazuju podaci sa sajta Worldometer.