PUCNJAVA U KANADI - Policija traga za naoružanim napadačem, građani UPOZORENI da ne izlaze iz svojih domova! (FOTO)

Kanadska policija traga za muškarcem koji je iz vatrenog oružja pucao na nekoliko osoba u Novoj Škotskoj i upozorava građane da ne izlaze iz svojih domova jer je napadač opasan.

"RCMP searching for suspect in active shooter situation in Portapique, N.S." Covered by 9 sources incl @Daily_Express (Right) @CTVNews (Center) @DailyMirror (Left) on Ground News #massshooting #gunviolence #Portapique #NorthAmerica https://t.co/pgsPM2kfUe

Policija navodi je moguće da osumnjičeni Gabrijel Vortmen (51) vozi policijski automobil i da nosi policijsku uniformu.

UPDATE: Active Shooter situation in Nova Scotia.

- Gabriel Wortman, 51. Tall, white, bald, green eyes

- armed and dangerous

- several victims in the Portapique, NS area

- on the move; spotted in Glenholm & Debert

- suspect could be in an RCMP vehicle, wearing an RCMP uniform. pic.twitter.com/szaxM6Zlr1