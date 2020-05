POJAVIO SE I SNIMAK! Pogledajte kako je izgledalo KIMOVO POJAVLJIVANJE U JAVNOSTI posle 20 DANA - Dočekan je aplauzima! (FOTO+VIDEO)

Prema navodima KCNA, Kim je prisustvovao ceremoniji povodom završetka fabrike đubriva u Sunčeonu, blizu glavnog grada Pjongjanga, s drugim zvaničnicima, među kojima je bila i njegova sestra Kim Jo-džong.

NEW: Kim Jong Un attended the opening of a fertilizer factory on May 1, in his first public appearance in weeks. - KCNA pic.twitter.com/k2c6t6nB40