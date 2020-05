(UZNEMIRUJUĆI VIDEO) Policajac dobija UBOD NOŽEM U GRUDI, a onda u borbi za život ISPALJUJE ŠARŽER U NAPADAČA

Policajac se sumnjiči da je neosnovano pucao, a posle ubistva ga je ispitivalo Ministarstvo pravde. Nakon toga je pušten uz mere ograničenja kretanja.

Kada je upitan zašto je nekoliko puta upucao muškarca, kasnije identifikovanog kao Širel Habura, rekao je da je mislio da mu je život u opasnosti.

Kamere pokazuju da je Habura napao policajca, po svemu sudeći nožem. Policajac je bežao, pa je oboren na zemlju, a onda je izvukao oružje. Haburu je upucao nekoliko puta dok je još ležao na zemlji.

An Israeli policeman kills a mentally disturbed Jew this afternoon in Ras Al-Ain, east of Tel Aviv (occupied Palestine), after he attacked him, believing that he was a Palestinian youth.#IsraeliCrimes pic.twitter.com/gXGt9BNQTm