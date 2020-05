OBJAVLJENI JEZIVI SNIMCI IZ KARAČIJA - Crni dim kulja gradom, ljudi vrište i plaču, službe jedva prilaze srušenom avionu (VIDEO)

Agencija Rojters navodi da je avion pakistanske avio-kompanije prevozio 107 putnika, a za sada nema podataka o povređenima ili nastradalima.

PIA Airbus A320 from Lahore was about to land in Karachi when it crashed at the Model Colony in Malir Cant Karachi.😢#planecrash pic.twitter.com/tYoxURCT3g