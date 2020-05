Dečak (13) se obesio, pronašla ga mlađa sestra, otac SKRHAN OD BOLA: "Zagrlio sam ga čvrsto, nisam znao da će to biti POSLEDNJI PUT"

Hajden Hanstabl izvršio je samoubistvo 17. aprila, samo četiri dana pre trinaestog rođendana. Nije patio od depresije, niti je u prošlosti imao bilo kakvih psihičkih problema. Bio je zdravo i srećno dete, ali nije bio spreman na socijalnu izolaciju.

Roditelji pripisuju njegove emocionalne patnje spletu okolnosti kao što su prekid rutine, društvena izolacija, preterano igranje igrica i činjenica da nije mogao da se bavi omiljenim aktivnostima – sve to zbog restriktivnih mera uvedenih tokom pandemije kovida-19.

Dečakov otac Bred Hanstabl objavio je dva dana nakon sahrane dirljiv snimak u kome je govorio o „emotivnom balonu“ koji će pući u Americi zbog kovida-19 i njegovih posledica. Snimak je potresao roditelje širom sveta. Imao je više od 50 miliona pregleda i prikupio bezbroj komentara.

- Prošao je drugi dan otkako sam sahranio svog sina. On je umro od korona virusa, kako sam već pomenuo, ali ne na način na koji mislite. Ljudsko postojanje nije namenjeno društvenoj izolaciji. Čuo sam da neko kaže da je ovo kao letovanje za decu. Nije kao letovanje za decu. Ko to kaže je idiot. To nije letovanje. Imate roditelje pod stresom jer su izgubili posao, decu koja se ne druže sa svojim prijateljima nego putem “Fortnajta” (video igrica), to nije letovanje. Ja verujem da smo stvorili mehur, društveno-emotivni mehur koji će pući i to se sprema već neko vreme – naveo je otac dečaka.

- Hejden je bio neverovatni klinac. Nije bio depresivan. Nije bio neko ko se izmotavao okolo. Kao i svi tinejdžeri ponekad je bio strog prema sebi. Kao i svi ostali imao je svoje nesigurnosti po nekim pitanjima...

- Pre nedelju i po imali smo predivan dan. Ja i Hejden smo trebali da se ošišamo u mojoj kancelariji. Presušila je voda u mom bunaru. Pozvao sam u pomoć najpametniju osobu koju znam, mog oca. Nisam ga viđao zbog virusa, nisam mu dozvolio da dolazi na posao. Došao je i pomogao mi da popravim bunar. Bio je predivan sunčan dan, odlično smo se proveli. Ja, Hejden i on u popravci – očajan je on.

- Čuo sam Hejdena kako ulazi u kuhinju, zagrlio sam ga i poljubio u glavu. Zagrlio sam ga čvrsto iz nekog razloga. Nisam znao da će to biti poslednji put da ga grlim – rekao je Bred, dodajući da je i njegov otac uradio isto i da su potom proveli vreme u konverzaciji.

Dok je on razgovarao telefonom Hejden se povukao u svoju sobu.

- Moj otac je otišao, u kući smo ostali moja ćerkica, Hejden i ja. Razgovarao sam oko pola sata telefonom i izašao van. Moja osmogodišnja ćerka je sišla sa sprata i rekla: “Hejden se obesio”.

- Otrčao sam gore. Pokušao sam. Nadam se da niko nikad neće osetiti, videti ono što sam ja video i osetiti ovaj bol – priča Bred kroz suze.

Prvih nekoliko dana porodica je bila u šoku, pitajući se zašto se to dogodilo.

Bred je naveo da je za Božić kupio sinu novi monitor za igrice, koji je on polomio u februaru kad se razbesneo igrajući “Fortnajt”. Popravili su ga, ali se incident ponovio.

- Saznali smo da je ponovo polomio monitor. Nalet emocija, bio je ljut na sebe. Možda se uplašio da će upasti u nevolju, posramio... – u neverici je Bred.

Dečakova porodica je osnovala je „Hajdenov kutak“ radi organizovanja i finansiranja kampanje za stratešku komunikaciju, izradu reklamnih spotova i nastavnih pomagala, sa konačnim ciljem da roditelji i nastavnici ovladaju veštinama neophodnim da pomognu deci da lakše prebrode period socijalne izolacije. Njihov primarni cilj je da sakupe 100.000 dolara, sredstva koja će uložiti u ovaj projekat.