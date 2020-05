Nakon smrti Afroamerikanca: U Mineapolisu vanredno stanje, demonstracije se šire po Americi (FOTO+VIDEO)

U Mineapolisu je proglašeno vanredno stanje, a na ulice su izašli pripadnici Nacionalne garde SAD nakon sukoba demonstranata sa policijom, povodom nasilne smrti nenaoružanog Afroamerikanca Džordža Flojda tokom policijske intervencije.

Guverner Minesote proglasio je vanredno stanje i poslao vojnike na ulice suočen sa ozbiljnim nasiljem pošto su demonstranti provalili u policijsku stanicu, paleći i uništavajući sve pred sobom.

Protesti u Mineapolisu traju već tri dana, a mediji izveštavaju da su demonstranti noćas nasilno zauzeli policijsku stanicu u kojoj su radili policajci koji se sumnjiče za nasilnu smrt Flojda i zapalili je.

Treće sedište policijskog odeljenja u Minneapolisu uništeno je kasno u četvrtak uveče, a gomila demonstranata viđena je kako ulaze u zgradu, razbijaju prozore i pokušavaju da ga zapale.

Iako je prisustvo policije u tom području bilo veliko ranije tokom dana, čini se da su se policajci od tada povukli, ne pružajući otpor demonstrantima.

The fire at the MPD’s 3rd Precinct was only at one corner 5 minutes ago. It’s now spread across the entire building. With no firefighters on scene... that building will likely be destroyed tonight. pic.twitter.com/t6p3Yv1KYV