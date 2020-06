UZNEMIRUJUĆE SCENE IZ SAD! U punom gasu gazi policajce u Njujorku i beži - od siline udarca jedan odleteo u vazduh (VIDEO)

Na prvom snimku koji je zabeležen u Bronksu, jedna osoba je pregazila policajca automobilom, a on je od siline udarca odleteo u vazduh i pao između automobila koji ga je udario i drugog automobila u pokretu.

"Njujork post" piše kako se policajac kretao raskrsnicom kada je vozač tamnog vozila nagazio po gasu i usmerio vozilo ka policajcu. Vozač je produžio dalje, a mediji su preneli da će policajac preživeti.

Isto u državi Njujork, u gradu Bafalu dva policajca su povređena kada je automobil uleteo među policajce.

Jedan od njih je zadobio ozbiljne povrede, ali nije životno ugrožen, dok je drugi u stabilnom stanju, saopštila je policija.

Na drugoj strani zemlje, u Las Vegasu je policajac upucan u glavu nakon što se borio sa jednim osumnjičenim, kada mu je neko prišao s leđa i ispalio metak.

Pripadnik policije je teško ranjen i sada je priključen na aparate za održavanje života u Univerzitetskom medicinskom centru. Osumnjičeni je identifikovan i priveden, prenio je Bi-Bi-Si.

Tramp preti vojskom na ulicama

Ameriku je, podsetimo, potresla i sedma noć dramatičnih protesta tokom kojih je policija suzbijala demonstrante suzavcem sirom zemlje, od Bele kuće do Dalasa. Tramp je zapretio slanjem vojske.

Protesti su izbili širom zemlje zbog smrti 46-godišnjeg crnca Džordža Flojda koji je umro nakon što mu je beli policajac Derek Šovin pri hapšenju gotovo devet minuta kolenom pritiskao vrat, držeći ga prikovanog za tlo uprkos tome što ga je čovek preklinjao jer nije mogao da diše.

Just happened: a protest in a car run over a group of cops in Buffalo NY...Some of them might be dead



#BlackLivesMatter #protests2020 pic.twitter.com/UraxbRhMuV