PREKINUTE SVE LINIJE KOMUNIKACIJE IZMEĐU DVE KOREJE! Situacija na granici usijanja

U saopštenju agencije navodi se da su vlasti Južne Koreje dovele "međukorejske odnose do krajnje tačke".

- Došli smo do zaključka da nemamo više o čemu da razgovaramo za pregovaračkim stolom sa vlastima Južne Koreje, koje sa vremenom samo izazivaju razočaranje - navodi agencija.

Ovaj korak biće prvi na spisku odluka o potpunom gašenju svih mogućih sredstava komunikacije sa Južnom Korejom i prestanku drugih nepotrebnih dejstava, dodaje se u saopštenju.

Agencija navodi da će sve telefonske linije između Severne i Južne Koreje biti isključene u utorak od 12 časova po lokalnom vremenu (5 po srednjoevropskom).

- Naša strana će 9. juna 2020. u 12 sati u potpunosti prekinuti i isključiti komunikaciju između vlasti Severa i Juga Koreje, koja se održavala preko stalne međukorejske kancelarije za vezu, uključujući komunikacione veze između vojski Severa i Juga u oblasti Istočnog i Zapadnog mora, kao i hitnu liniju između zgrada Centralnog komiteta Radničke partije Koreje i Plave kuće (rezidencije predsednika Republike Koreje) - navodi se u saopštenju Agencije.

Napominje se da su 8. juna na sastanku za reviziju rada odeljenja za poslove Južne Koreje, zamenik predsednika Centralnog komiteta Radničke partije Koreje Kim Jong Čor i prva zamenica šefa odeljenja Centralnog komiteta Radničke partije Koreje Kim Jo Džong naglasili da „rad sa Jugom mora da se iz osnova pretvori u borbu protiv neprijatelja“.

