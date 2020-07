TURSKI SUD ODLUČIO - AJA SOFIJA zvanično postaje DŽAMIJA!

Sud u Turskoj proglasio je danas nezakonitom odluku usvojenu 1934. godine, kojom je Aja Sofija dobila status muzeja, objavili su turski mediji.Na taj način će biti otvoren put ka pretvaranju čuvene građevine u džamiju, uprkos zabrinutosti lidera nekih država i pravoslavnog sveštenstva.

#BREAKING: Turkish court ruling paves way to turn Hagia Sophia back into mosque, revoking its status as a museum.https://t.co/f7ZfDlQQ4l pic.twitter.com/vef5BfNcpK