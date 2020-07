MERKELOVA SINOĆ SPREČILA RAT U POSLEDNJEM TRENUTKU! Dve NATO sile umalo pokrenule oružani sukob, a onda je zazvonio telefon...

U utorak uveče došlo je do sukoba Grčke i Turske u Sredozemnom moru oko malog ostrva Megisti (na grčkom Kastelorizo). Telefonski poziv Angele Merkel sprečio je rat "bukvalno u poslednjem minutu", piše nemački tabloid Bild.

Bild dalje navodi kako su razlog sukoba probna bušenja u potrazi za naftom i gasom koja Turska sprovodi u neposrednoj blizini grčkih ostrva i to u zoni koju Grčka smatra svojom „isključivom ekonomskom zonom" (Edžclusiv economic zone - EEZ). Reč je o "morskom području 200 nautičkih milja oko ovog ostrva", prenosi Dojče vele.

Nemački najtiražniji dnevni list saznaje i da je "zbog toga u utorak predveče 18 turskih ratnih brodova bilo na putu ka ostrvu Megisti".

Chancellor Angela Merkel was able to prevent a military escalation on the border between Greece and Turkey at the last minute on Tuesday evening. Several Greek and Turkish warships were on their way to the Greek Mediterranean island ..... pic.twitter.com/X63cm5vtzQ