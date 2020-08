UZNEMIRUJUĆI VIDEO IZ MINSKA: Pogledajte kako policijski automobil gazi demonstranta tokom protesta

Policijski automobil je naleteo na jednog demonstranta kome je bila povređena lobanja. Teško su povređena još tri demonstranta, izjavili su predstavnici organizacije za ljudska prava "Vesna". Policija za sada nije ni potvrdila a ni negirala te informacije. Neosporno je da je bilo povređenih jer se to vidi sa TV snimaka i fotografija iz Minska.

#WARNING #SHOCKCONTENT scenes from earlier this night, a police van runs over a protestor in Minsk and leaves. #Belarus #Minsk pic.twitter.com/XQwpmhIXQe