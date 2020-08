ČIKAGO KAO RATNA ZONA: Horde pljačkaša lome sve pred sobom, sukobi sa policijom, uvodi se policijski čas (VIDEO)

Čikago izgleda kao ratna zona posle nemira koji su počeli u tom gradu - horde pljačkaša upadaju u tržne centre i prodavnice, a na ulicama se odigravaju sukobi i vatreni obračuni sa policijom. Lokalne vlasti najavljuju da će uvesti policijski čas.

Više od 100 ljudi je noćas uhapšeno, a 13 policajaca je povređeno nakon što se na stotine ljudi sukobilo sa policijom, razbijalo prozore i kralo iz prodavnica u šoping centru i drugim delovima grada, saopštili su zvaničnici.

Policijski nadzornik Dejvid Braun rekao je da to nije bio organizovan protest, već čisti kriminal koji je počeo nakon što je policija pucala na jednu osobu prethodnog dana u naselju Inglvud.

U jednom trenutku rano jutros, pucano je na policiju i ona je uzvratila.

Prema Braunovim rečima, veliko policijsko prisustvo se očekuje u centru grada do daljeg.

"Ovo je bilo čisto krivično delo", rekla je gradonačelnica Čikaga Lori Lajtfut.

"Ovo je bio napad na naš grad", istakla je ona.

Looters broke into a Chicago mall and are looting the place clean tonight. #BlackLivesMatter pic.twitter.com/wKJZbcvpoZ — Andy Ngô (@MrAndyNgo) 10. август 2020.

Lajtfutova je kazala da je grad aktivirao program zaštite susedstva koji će se primenjivati narednih dana dok čikaške četvrti ne budu bezbedne.

Neredi su počeli nedugo posle ponoći u Magnifesent Milu, jednom od najvećih turističkih atrakcija Čikaga u čijoj blizini su uočeni grafiti sa porukama protiv policije.

A heavyset female looter tries to escape from police but trips and falls. #BlackLivesMatter #ChicagoRiots pic.twitter.com/ISfAv1xjW6 — Andy Ngô (@MrAndyNgo) 10. август 2020.