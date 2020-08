TRAGEDIJA U PORODICI TRAMP! Preminuo mlađi brat predsednika SAD

"S teškim bolom u srcu, saopštavam da je moj divni brat Robert noćas mirno umro. On nije bio samo moj brat, već i moj najbolji prijatelj", naveo je Tramp u saopštenju, javlja Rojters.

"Mnogo će nedostajati, ali ćemo se ponovo sresti. Sećanje na njega biće zauvek u mom srcu. Roberte, volim te. Počivaj u miru", naveo je Tramp (74).

Robert Tramp bio je biznismen, koji se bavio nekretninama i izbegavo pojavljivanje u javnosti, za razliku od svog brata, biznismena i TV zvezde, podseća Rojters.

Predsednik Tramp posetio je svog bolesnog brata u petak u bolnici u Njujorku.

Younger brother of @realDonaldTrump has died.

In statement, @POTUS says: "He was not just my brother, he was my best friend." pic.twitter.com/XRa4UF4xVA