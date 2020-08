KINESKOG AMBASADORA USLIKALI DOK JE GAZIO PO LJUDIMA: Amerika i deo planete ostali su ZGROŽENI, ali su stručnjaci objasnili o čemu je zapravo reč

Dok je ovaj prizor mnoge sablaznio pa su ga protumačili kao simbolički prikaz rastućeg uticaja Kine širom Tihog okeana, drugi pak tvrde da se radi o tradicionalnoj praksi koja je pogrešno protumačena.

Songen posetio je ranije ovog meseca Marakei, koralno ostrvo u sastavu Kiribata. Fotografija prikazuje kako je pri dolasku hodao po leđima mladića koji su ležali na tlu.

"Jednostavno ne mogu da zamislim nijedan scenario u kojem je hodanje po leđima dece prihvatljivo ponašanje za ambasadora (ili bilo koju drugu odraslu osobu)", napisao je na Tviteru Konstantin Panajiotou, američki ataše za odbranu na pet pacifičkih ostrva, uključujući Kiribate.

Striking picture from Kiribati showing new Chinese Ambassador Tang Songgen welcomed off a plane. Children lying face down on the ground & ambassador is walking across them. Kiribati national anthem is "Teirake Kaini Kiribati" - “Stand up, Kiribati” pic.twitter.com/IyvAwG9Fg7

Član australijskog parlamenta Dejv Šarma, koji je nekada služio u misiji u Papui Novoj Gvineji, takođe je rekao kako je iznenađen ovom fotografijom.

S druge strane, mnogi stanovnici Kiribata ističu da je reč o uobičajenoj praksi i da je ovaj formalni gest dobrodošlice izvučen iz konteksta.

"Ovo je znak poštovanja koje ostrvljani pokazuju prema gostima", napisao je Adlih Ztuhks.

"Ako se stranac oženio u porodici, muškarci bi ležali na zemlji u znak dobrodošlice. A ženu bi nosili na ramenima do njenog odredišta. Isti oblik dobrodošlice pružamo svima i čest je tokom venčanja ili prvih poseta ostrvu. Nemojmo manipulisati činjenicama kako bi one odgovarale našim pričama", dodao je.

Lots of chatter over 1st pic of traditional welcome for Chinese dignitary to #Kiribati; Hardly a peep about 2nd at past PIFS summit in Cook Is; 3rd Samoan siva; 4th Tongan Princess welcome... I don’t think we need to explain our customs, so let’s just say cultural context is key. pic.twitter.com/vEkkoGeP4K