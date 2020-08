Netanijahu za kompromis o budžetu: Sad je vreme za jedinstvo, ne za izbore

Izraelski premijer Benjamin Netanijahu prihvatio je u nedelju predlog o produžetku pregovora o budžetu i tako sprečio pad vlade.

On je u televizijskom obraćanju rekao da sada nije vreme da se zemlja gurne u neželjene izbore, prenosi AP.

"Sad je vreme za jedinstvo. Ne za izbore", rekao je Netanijahu.

On i njegov koalicioni partner Beni Genc imaju rok do ponedeljka uveče da dogovore budžet. U protivnom, vlada bi pala što bi automatski dovelo do novih izbora, četvrtih parlamentarnih izbora za manje od dve godine.

Netanijahu je rekao da prihvata kompromis koji bi stranama omogućio dodatnih 100 dana da postignu dogovor o budžetu, a u međuvremenu direktna finansiranja određenih oblasti ekonomije i društva.