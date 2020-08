TINEJDŽER UBIO DVOJICU NA PROTESTU U VISKONSINU - Isplivali snimci ubistva, ali i pre pucnjave (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)

Komandir lokalne policije Norman Džonson rekao je da je osumnjičeni mladić, čije ime nije saopšteno jer ima manje od 18 godina, uhapšen pod sumnjom da je počinio ubistvo prvog stepena. Policija nije objavila nikakve druge detalje.

Društvene mreže međutim prepune su nedugo posle ubistva bile snimaka momka koji je identifikovan kao Kajl Ritenhaus. Dok su ga mnogi označili kao pristalicu nadmoći belaca, za to nema jasnih potvrda.

JUST IN: 17-year-old accused in a fatal shooting targeting protesters in Kenosha, Wis., last night is in custody in Illinois, Antioch police department says; authorities ID suspect as Kyle Rittenhouse and say he is being held on no bond. https://t.co/TDdbfZ1DvW