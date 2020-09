DŽONSON SAOPŠTIO NOVE HITNE MERE! Kafane rade do 22 sata, maske obavezne, reagovaće i vojska - Trajaće 6 MESECI!

Policijski čas uvodi se za restorane i barove od 22 sata, nošenje maski je obavezno, a policija će moći da zatraži vojnu pomoć ukoliko bude bilo potrebno.

"Moramo hitno da reagujemo. Pravili smo "štit" oko Britanije kako bi se zemlja vratila na noge, ali smo znali da je mogućnost drugog talasa stvarna. Kao i mnoge druge zemlje dostigli smo tu tačku, imamo na hiljade novih zaraženoh dnevno. Voleo bih da kažem da brojke rastu jer više testiramo, ali nije zbog toga. Voleo bih da kažem i da smo dostigli "kolektivni imunitet", ali ni to nije tačno. Svega nas 8 odsto je imuno na virus. Drastično se širi među onima od 20 do 29 godina, ali i drugim starosnim grupama... - rekao je britanski premijer u svom obraćanju parlamentu i javnosti.

On je dodao da će brojke nastaviti da rastu kako dolaze jesen i zima i da nove mere moraju biti uvedene.

"Trasmisija virusa je visoka. Ovo je trenutak kada moramo da reagujemo" rekao je on.

Kako je dodao, Britanija neće ići pod "kompletni lokdaun" kao u martu, ali se uvodi "pravilo 6".

"Škole i univerziteti će ostati otvoreni, osiguraćemo i da većina biznisa bude otvorena, ali molimo da oni koji mogu da rade od kuće, od kuće i rade. Žao mi je što će ovo uticati na mnoge poslove koji su taman počeli da staju na noge" rekao je on.

