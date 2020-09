NAVALJNI OTPUŠTEN IZ BOLNICE: Nemci tvrde da se posledice trovanja još ne mogu proceniti

U saopštenju se navodi da je njegovo zdravlje poboljšano, ali da se posledice trovanja još ne mogu proceniti, prenosi Rojters.

Navaljnom je 20. avgusta pozlilo na letu iz Tomska u Moskvu. Avion je hitno sleteo u Omsku. Opozicioni lider prevezen je u bolnicu, gde je pao u komu. U početku se pretpostavljalo da je Navaljni otrovan nečim što mu je sipano u čaj na aerodromu.

Lekari bolnice u Omsku su potom saopštili da mu je zdravstveno stanje stabilno i da, prema rezultatima obavljenih ispitivanja, kod Navaljnog nisu pronađeni znaci trovanja, moždanog udara, infarkta, infekcija, niti virusa korona.

BREAKING: German doctors say that Russian opposition leader Alexei Navalny has been released from hospital after receiving treatment for a suspected poisoning.https://t.co/aVfTTCDdJH