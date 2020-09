NAJVEĆI NAPAD NA BOLNICE U ISTORIJI SAD! HAKERI OTIŠLI PREDALEKO - Lekari radili bez podataka o terapijama i pacijentima!

Kompjuterski sistemi kompanije Junivezal helt sistems (Universal Health Services), koja radi na više od 400 lokacija, pre svega u SAD, prestajali su sa radom tokom vikenda, a neke bolnice morale su da ser posluže starinskim metodama uzimanjem podataka i zavođenjem pacijenata olovkom i papiromm potvrdilo je više izvora upoznatih sa situacijom.

Kompanija nije odmah odgovorila na zahteve za komentar, već je na svom sajtu objavila saopštenje da je njena "mreža trenutno u prekidu zbog problema sa IT bezbednosti".

Kako se nezvanično moglo čuti, ceo slučaj miriše na rensomver napad.

