OBJAVLJENI TAJNI SNIMCI MELANIJE TRAMP, govorila i o razdvojenoj deci: Ostavite me j****o na miru... (VIDEO)

Prva dama SAD Melanija Tramp tajno je snimana u leto 2018. godine kada je izražavala frustraciju na kritiku zbog politike svog muža o odvajanju porodica koje su ilegalno ušle u SAD.

- Kažu da sam saučesnik. Ista sam poput njega, podržavam ga. Ne kažem dovoljno, ne radim dovoljno tamo gde jesam - čuje se na snimku koji je tajno snimila Stefani Vinston Volkof, bivša prijateljica i savetnica prve dame, koja je o njihovom odnosu napisala knjigu "Melanija i ja", prenosi CNN.

Snimci su ekskluzivno objavljeni u emisiji na CNN-u u četvrtak uveče.

Na njima se čuje i kako Melanija priča o božićnoj dekoraciji.

- Razbijam se od posla na uređenju Božića, koga briga za to i dekoraciju, ali moram to da radim, zar ne? A kada radim na dekoraciji i planiranju Božića oni kažu a šta je sa decom koja su odvojena. Ostavite me, j****o na miru. Gde su bili da to kažu kada je Obama to radio. Ne mogu da idem. Pokušala sam da ponovo ujedinim dete sa mamom. Nisam imala šanse. Treba da se prođe kroz veliki proces i zakon - rekla je Melanija.

Kako se navodi, čini se da je politika gospođe Tramp drugačija od njenog muža i dodaje da je za vreme Baraka Obame dolazilo do odvajanja dece od roditelja samo kada su se vlasti brinule da li mogu da izdržavaju decu ili kada su sumnjale da su odrasli njihovi roditelji.

Šef osoblja Melanijinog kabineta Stefani Grišam osudila je tajno snimanje Melanije.

U knjizi, Vorkofova je opisala privatne razgovore sa Melanijom, od hladnih odnosa sa pastorkom Ivankom do njenog braka, stavova o graničnoj policiji, Mišel Obami, do kontroverzne jakne koju je Melanija nosila 2018. godine i na kojoj je pisalo "Briga me".

- Izluđujem liberale, to je sigurno - rekla je na snimku.

- I oni to zaslužjuju. Razumeš? I svi su kao "o Bože, ovo je užasno, ovo je užasno". Mislim, hajde, oni su ludi - rekla je na komentar o čuvenoj jakni.