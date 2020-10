SRBI "POD PROZOROM" ZARAŽENOG TRAMPA: Pristalice mu daju podršku pred bolnicom, američki predsednik im ZAHVALIO PREKO TVITERA (VIDEO)

Ispred vojne bolnice Volter Rid u kojoj se nalazi američki predsednik Donald Tramp koji je zaražen virusom korona među pristalicama koju mu daju podršku nalaze se i Srbi.

Na video snimcima objavljenim na Fejsbuk stranici "Srbi za Trampa 2020“ vide se pristalice Trampa sa transparentima "Srbi za Trampa 2020“ i "Srbi Tramp pobeda 2020“, prenosi Sputnjik.

Kako se na Fejsbuku navodi, među okupljenima su i Amerikanci i Srbi, a poruka podrške upućena je, osim aktuelnom američkom predsedniku i prvoj dami SAD Melaniji Tramp.

- Izuzetno cenim sve fanove i ljude koji me podržavaju ispred bolnice. Činjenica je – oni zaista vole našu državu i vide kako je pravimo sjajnijom nego ikada do sada - napisao je na to Tramp na Tviteru.

I really appreciate all of the fans and supporters outside of the hospital. The fact is, they really love our Country and are seeing how we are MAKING IT GREATER THAN EVER BEFORE!