CELA PORODICA ZATEČENA U LOKVI KRVI: Dečak (3), otac i majka pronađeni mrtvi, ubijen čak i pas! (FOTO)

"Skotland jard tudej" preneo je da je policija prinudno ušla u stav u ulici Klejponds lejn u Brentfordu našto nakon jedan sat posle ponoći. Oni su pronašli Kuhu Raža Sitamparanatana (42) koji je imao ubodne rane, kao i tela njegove supruge Purne Kamešvari Sivaraj (36) i njihovog trogodišnjeg sina Kaliaša Kuhe Raža.

Hitna pomoć je ocu ukazala pomoć, ali je on na licu mesta proglašen mrtvim.

- Iako smo u povojima ove istrage, čini se da su Purna i Kaliaš već neko vreme bili mrtvi. Ovo je istraga ubistva i moj tim će marljivo raditi na utvrđivanju redosleda događaja koji su doveli do njihovih ubistava i smrti oca. Naša početna ispitivanja utvrdila su da majku i dete niko nije ni čuo ni video neko vreme, otprilike od 21. septembra - rekao je glavni inspektor Sajmong Harding, iz specijalozovane komande za zločine.

A 3-year-old boy was found dead alongside his mother and father at their West London home after a "murder-suicide". #KailashKuhaRaj #KuhaRajSithamparanathan #PoornaKaameshwariSivaraj https://t.co/6MYTJDB2nD pic.twitter.com/UhzoRpA9Ah

Direkcija za profesionalne standarde uputila je na Nezavisnu kancelariju za policijsko ponašanje jer se veruje da se Kuha smrtno povredio kada su policajci stupili na njegovu imovinu, saoštrila je policija.

Policija je na adresi bila nekoliko puta u ranim satima u ponedeljak, ali nije dobila odgovore nakon razgovora sa ostalim stanovnicima zgrade, te su se, sve zabrinutiji, odlučili na prisilni ulazak. Šokirani susedi prisetili su se da su tokom proteklih meseci čuli glasne svađe u domu ove porodice.

- Tokom karantina sam često mogao da čujem kako se svađaju. Čuo sam je kako vrišti na muža i govori mu da uzme lekove. Zatim ih je drugom prilikom izbacio kroz prozor, a ja sam spustio pogled i video sam ih na zemlji - rekao je jedan komšija koji živi na petom spratu.

Drugi komšija je dodao da su se stvari među njima pogoršale, naračito tokom perioda karantina.

- Oni su jedan od retkih parova sa malim detetom u našem bloku i mogli ste da čujete kako viču jedno na drugo, ponekad veoma dugo - rekao je.

The three people found dead in Brentford have been named.

Poorna Kaameshwari Sivaraj, 36, and her son, three-year-old Kailash Kuha Raj, hadn’t been seen since 21st September.

Her husband Kuha Raj Sithamparanathan was found with stab injuries.

Such a sweet photo, R.I.P pic.twitter.com/WL7ZxIHqTL